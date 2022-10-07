İngiltere'nin en nefret edilen kadının hayatı dizi oluyor: Maxine Carr kimdir?

Soham cinayetleri, 4 Ağustos 2002'de İngiltere'de işlenen bir çifte çocuk cinayetiydi. Kurbanlar, yerel bir sakinin evine çekilen ve 10 yaşındaki Holly Marie Wells ve Jessica Aimee Chapman'dı. Okul bekçisi, Ian Kevin Huntley, daha sonra çocukları öldürmüş ve cesetlerini sulama kanalına atmaya çalışırken yakalanmıştı.
Ian Kevin’in katlettiği öğrencilerin eğitim asistanı olan kız arkadaşı Maxine Ann Carr ise komplo kurmaktan üç buçuk yıl hapis cezası aldı. Ann Carr, bilerek erkek arkadaşının suçunu örtbas etmek için bilerek adaleti yanılttı ve İngiltere’nin en çok nefret edilen kadınına dönüştü.
Huntley, 17 Aralık 2003'te her iki kızı da öldürmekten suçlu bulundu ve iki kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Yüksek Mahkeme, bu cezayı 40 yıla indirdi.
Huntley’in katlettiği öğrencilerin eğitim asistanı olan kız arkadaşı Maxine Ann Carr ise komplo kurmaktan üç buçuk yıl hapis cezası aldı .Ann Carr, bilerek erkek arkadaşının suçunu örtbas etmek için bilerek adaleti yanılttı ve İngiltere’nin en çok nefret edilen kadınına dönüştü.
Bununla birlikte, Holly ve Jessica'nın ortadan kaybolduktan sonra 13 gün boyunca arandı ve olay İngiliz suç tarihinin en trajik olaylarından biri olarak tarihe geçti.
Şimdi Maxine adlı yeni bir TV dizisi, erkek arkadaşı Huntley'e yardım ettikten sonra ülkenin en nefret edilen kadınlarından biri haline gelen Maxine Carr'ın gözünden olayları yeniden ele alacak.
MAXINE CARR KİMDİR?
Maxine Carr, 16 Şubat 1977'de Lincolnshire’de doğdu. Capp'in ebeveynleri arasındaki evlilik, sık sık tartışmalarla gölgelendi. Carr ve ablası Hayley büyük ölçüde anneleri ve büyükanne ve büyükbabaları tarafından büyütüldü. Aile sürekli finansal zorluklar yaşadı. Bir çocuk ve ergen olarak, Carr akranları tarafından birkaç arkadaşı olan çekingen ve dışlanmış biri olarak tanımlandı. Akademik olarak zayıf bir performans sergiledi, ancak her zaman öğretmen olmayı arzuladı.
Sonunda eğitim asistanı olmayı başaran Carr’ın Sothem cinayetlerini gizlemeye yardım ettiğinin anlaşılmasının ardından hepse girdi. Şu anda 45 yaşında olan Carr, tanınmamak için 18 yılda 10 kez taşındı ve estetik ameliyat oldu. Ayrıca, Carr'ın yeni kimliği, evleri ve koruma masrafları İngiliz vergi mükellefine yıllar boyunca milyonlarca sterline mal oldu.
MAXINE DİZİSİ NE ANLATACAK?
İngiliz televiyonu Channel 5’te 10 Ekim’de yayınlanacak olan tanıtım yazında Maxim hakkında şu ifadelere yer verildi:
“Gerçek olaylara dayanan Maxine, okul asistanı Maxine Carr'ın gözünden Soham cinayetlerini yeniden ele alıyor. 2002 yılında Soham'da 10 yaşındaki iki kız çocuğunun kaybolmasıyla insanlar sarsılır.
Maxine Carr'ın erkek arkadaşı Ian Huntley, polise onları en son kendisinin gördüğünü itiraf ettiğinde, Carr ona bir bahane bulur. Soruşturma uzadıkça, polis ve gazeteci Brian Farmer gerçeği ortaya çıkarmaya başlar. Maxine'in mazereti inceleme altına alındığında ve iki kızın cesetleri bulunduğunda, çift cinayet şüphesiyle tutuklanır. Duruşma kızışırken, Maxine erkek arkadaşı için ne kadar ileri gidecektir?
MAXINE’DE KİMLER OYNAYACAK?
Jemma Carlton – Maxine Carr
Scott Reid-Ian Huntley
Steve Kenar - Brian Çiftçi
Natalie Britton-Jane Kerrigan
Kate O'Toole - Shirley
David Ryan – DCS Chris Stevenson
Lesley Conroy - Lynda Huntley
Shane Nestor-Howard Gilbert
Barry John Kinsella - DCI Andy Hebb
Steve Gunn-Matt Tapp
Catriona Loughlin - DCI Nikki Harris
Lucy Cray Miller – Marion Bastin
Molly McCann – Millie Çiftçi
San Shella – Yürüteç
Simon Coury - Stephen Coward QC
Andy Crook – Richard Latham QC
Jim Roche-Dr Nat Cary
Laurence Foster – Michael Hubbard QC