İngiltere'nin en nefret edilen kadının hayatı dizi oluyor: Maxine Carr kimdir?

Soham cinayetleri, 4 Ağustos 2002'de İngiltere'de işlenen bir çifte çocuk cinayetiydi. Kurbanlar, yerel bir sakinin evine çekilen ve 10 yaşındaki Holly Marie Wells ve Jessica Aimee Chapman'dı. Okul bekçisi, Ian Kevin Huntley, daha sonra çocukları öldürmüş ve cesetlerini sulama kanalına atmaya çalışırken yakalanmıştı.



Ian Kevin’in katlettiği öğrencilerin eğitim asistanı olan kız arkadaşı Maxine Ann Carr ise komplo kurmaktan üç buçuk yıl hapis cezası aldı. Ann Carr, bilerek erkek arkadaşının suçunu örtbas etmek için bilerek adaleti yanılttı ve İngiltere’nin en çok nefret edilen kadınına dönüştü.

Huntley, 17 Aralık 2003'te her iki kızı da öldürmekten suçlu bulundu ve iki kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Yüksek Mahkeme, bu cezayı 40 yıla indirdi.

Huntley’in katlettiği öğrencilerin eğitim asistanı olan kız arkadaşı Maxine Ann Carr ise komplo kurmaktan üç buçuk yıl hapis cezası aldı .Ann Carr, bilerek erkek arkadaşının suçunu örtbas etmek için bilerek adaleti yanılttı ve İngiltere’nin en çok nefret edilen kadınına dönüştü.



Bununla birlikte, Holly ve Jessica'nın ortadan kaybolduktan sonra 13 gün boyunca arandı ve olay İngiliz suç tarihinin en trajik olaylarından biri olarak tarihe geçti.



Şimdi Maxine adlı yeni bir TV dizisi, erkek arkadaşı Huntley'e yardım ettikten sonra ülkenin en nefret edilen kadınlarından biri haline gelen Maxine Carr'ın gözünden olayları yeniden ele alacak.

