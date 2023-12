İnji kimdir? Bellydancing şarkısıyla ünlenen INJI (İnci Güran) kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?

İnji yani İnci Güran, 3 Ocak 2000 tarihinde İstanbul'da doğdu. Sahne adıyla INJI olarak bilinen Türk şarkıcıdır. Şu anda Philadelphia'da yaşamaktadır.



"GASLIGHT" ve "MADELINE" adlı single'ları ile 2022'de sosyal medya uygulaması TikTok'ta viral haline geldi. İlk EP'si olan LFG, 2023'ün 21 Temmuz'unda müzik platformlarına çıktı.



İnji, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda müzik eğitimi almış ve ayrıca The Wharton School’da Ekonomi okumuştur.



İnji, sosyal medyada Bellydancing adlı şarkısıyla büyük ilgi görmüştür. Şarkının sözleri ve klibi, göbek atma ve mariachi temalarıyla dikkat çekmektedir.



İnji, şarkısını 2 Kasım 2023 tarihinde müzik platformlarında yayınlamıştır. İnji’nin diğer şarkıları arasında Madeline, I’m Sorry ve I’m Not Your Baby gibi parçalar bulunmaktadır.



İnji, müziğe caz müziğiyle başladığını ve arkadaşlarının teşvikiyle kendi şarkılarını paylaşmaya karar verdiğini söylemiştir. İnji, şarkılarını İngilizce ve Türkçe olarak seslendirmektedir.