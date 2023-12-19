İpek Açar-Alper Kömürcü çiftinin mutlu günü: Ömer Alp'e kavuştular

2019 yılında dünyaevine giren İpek Açar ile Alper Kömürcü, bebeklerine kavuştu. Bir oğulları olan ünlü çift, bebeğe Ömer Alp adını verdi.

İpek Açar-Alper Kömürcü çiftinin mutlu günü: Ömer Alp'e kavuştular

2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adında bir kızı olan İpek Açar, dört yıl önce müzisyen Alper Kömürcü ile dünyaevine girmişti.

OĞLUNA KAVUŞTU

Geçtiğimiz aylarda bebek beklediğini açıklayan Açar, ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Çiftin bebekleri, 14 Aralık'ta Muğla Bodrum'da özel bir hastanede gerçekleşen normal doğumla dünyaya geldi.

İpek Açar-Alper Kömürcü çiftinin mutlu günü: Ömer Alp'e kavuştular - 1

Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken; İpek Açar ile Alper Kömürcü, oğullarına Ömer Alp adını verdi.

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