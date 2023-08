İpek Açar Kömürcü'den Beste Açar'a: Bitmedi, bitmiyor, bitmeyecek

"KAYAHAN'IN ŞARKILARI AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Beste Açar'ın iddiaları sonrası sessizliğini bozan İpek Açar Kömürcü, şu ifadeleri kullandı:



"Bitmedi bitmiyor ve korkarım bu gidişle bitmeyecek.PR malzemesi olarak kullanılmamdan ben ve beni sevenler bıktı ama, haber yapılmaktan bıkılmadı.Nasıl yapayım? Her gün her yalana, her iftiraya, her şuursuzluğa cevap mı vereyim?Yüzlerce kere söylediğim gibi Kayahan şarkıları o hayattayken nasıl yönetiliyorsa aynı şekilde devam ediyor. 'Herhangi bir değişiklik yok' mu diyeyim? Yoksa 'Türkiye Cumhuriyeti'nin bana verdiği yasal hak olarak soyadımı kullanıyorum ve evladımla aynı soyadını taşımaya devam edeceğim' mi diyeyim?Yoksa 'Derdim para olsaydı eşlik haklarımdan vazgeçmezdim' mi diyeyim? Ya da '22 yıl hayat arkadaşlığı yaptığım ve kaybettiğim, kıymetli Kayahan'ın adı böyle şeylerle anılmasın, çok üzülüyorum' mu diyeyim?Ya da 'Her müzisyen arzu ettiği herkese çalabilir' mi diyeyim?"