İpek Açar Kömürcü'den Beste Açar'a: Bitmedi, bitmiyor, bitmeyecek

2015 yılında hayatını kaybeden sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, daha önce de birkaç kez karşı karşıya geldiği babasının eski eşi İpek Açar'ın, 2019 yılında dünyaevine girdiği eşi Alper Kömürcü hakkında açıklama yapmıştı.
Açar, "Alper Kömürcü'nün eski orkestramdaki müzisyenlere 'Beste'ye çalarsanız bir daha TRT'de çalamazsınız' diye tehdit aramaları ve mesajlarını bugün gördükten sonra 'artık yeter' demek zamanı! Herkes haddini bilecek. Şunu sakın unutmayın, bir şeyleri hasır altı etmek onların var olduğu gerçeğini değiştirmez. Susmak, her bir durum için yaptığımız sessiz anlaşmalardır; durumu değiştirmez. "Konser provamızda öğrendiğim, hakkımda söylenen bu hadsizliği yaradana havale ettim. Şarkıların babamın şarkıları olduğunu hatırlatmak isterim Alper Kömürcü" demişti.
"MUVAFAKATNAME İSTİYORUM, VERMİYOR"
Beste Açar tüm bunların ardından "Babamın şarkılarını söyleyebilmem için İpek’in muvafakatname vermesi gerektiği şeklinde bir protokol imzalamıştım. 7-8 aydır muvafakatname istiyorum, vermiyor. Babamın şarkılarını isteyenlerden 40-50 bin dolar para talep ettiğini duyuyordum" demişti.
"KAYAHAN'IN ŞARKILARI AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"
Beste Açar'ın iddiaları sonrası sessizliğini bozan İpek Açar Kömürcü, şu ifadeleri kullandı:
"Bitmedi bitmiyor ve korkarım bu gidişle bitmeyecek.PR malzemesi olarak kullanılmamdan ben ve beni sevenler bıktı ama, haber yapılmaktan bıkılmadı.Nasıl yapayım? Her gün her yalana, her iftiraya, her şuursuzluğa cevap mı vereyim?Yüzlerce kere söylediğim gibi Kayahan şarkıları o hayattayken nasıl yönetiliyorsa aynı şekilde devam ediyor. 'Herhangi bir değişiklik yok' mu diyeyim? Yoksa 'Türkiye Cumhuriyeti'nin bana verdiği yasal hak olarak soyadımı kullanıyorum ve evladımla aynı soyadını taşımaya devam edeceğim' mi diyeyim?Yoksa 'Derdim para olsaydı eşlik haklarımdan vazgeçmezdim' mi diyeyim? Ya da '22 yıl hayat arkadaşlığı yaptığım ve kaybettiğim, kıymetli Kayahan'ın adı böyle şeylerle anılmasın, çok üzülüyorum' mu diyeyim?Ya da 'Her müzisyen arzu ettiği herkese çalabilir' mi diyeyim?"
"BEN AZ GELDİM ŞİMDİ ALPER KÖMÜRCÜ ÜZERİNDEN HABER OLMAYA ÇALIŞIYOR"
Açar, sözlerine "Ben az geldim, şimdi de eşim Alper Kömürcü üzerinden haber olmaya çalışılıyor. Çok şükür büyük Allah'ım bana ikinci kez az bulunur bir şans verdi. Bebeğimi sağlıkla büyütüp, sağlıkla hayata getirebilmek için uğraştığımız bu hassas günlerde benim ve sevdiklerimin adını, kendisinin her PR çalışması öncesinde haber olmak uğruna artık kullanmazsa çok mutlu olacağım" diye devam etti.
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