İpek Açar'dan kızı Aslı Gönül ve oğlu Ömer ile yeni kare

Usta sanatçı Kayahan'ı kaybettikten yıllar sonra mutluluğu müzisyen Alper Kömürcü'de bulan İpek Açar, 2019'da nikah masasına oturmuştu. Mutlu beraberlikleri süren ünlü Açar ile Kömürcü, 14 Aralık 2023'te oğullarına kavuşmuştu. Merhum sanatçı Kayahan’la evliliğinden de Aslı Gönül adlı bir kızı olan İpek Açar, oğluna Ömer Alp adını verdi.

ÇOCUKLARIYLA POZ VERDİ Şimdilerde oğluyla ilgilenen İpek Açar, çocuklarıyla objektif karşısına geçti. Ünlü ismin paylaşımına binlerce beğeni ve "Dünyanın en güzel resmi", "Üçünüz de çok güzelsiniz", "Maşallah" gibi yorumlar geldi.

İpek Açar eşi Alper Kömürcü ve oğulları Ömer Alp