İpek Açar'dan kızı Aslı Gönül ve oğlu Ömer ile yeni kare
2019 yılında müzisyen Alper Kömürcü ile nikah masasına oturan İpek Açar, 14 Aralık 2023'te ikinci kez anne olmuştu. Şimdilerde oğlunu büyüten ünlü isim, çocuklarıyla objektif karşısına geçti.
Usta sanatçı Kayahan'ı kaybettikten yıllar sonra mutluluğu müzisyen Alper Kömürcü'de bulan İpek Açar, 2019'da nikah masasına oturmuştu. Mutlu beraberlikleri süren ünlü Açar ile Kömürcü, 14 Aralık 2023'te oğullarına kavuşmuştu.
Merhum sanatçı Kayahan’la evliliğinden de Aslı Gönül adlı bir kızı olan İpek Açar, oğluna Ömer Alp adını verdi.
ÇOCUKLARIYLA POZ VERDİ
Şimdilerde oğluyla ilgilenen İpek Açar, çocuklarıyla objektif karşısına geçti. Ünlü ismin paylaşımına binlerce beğeni ve "Dünyanın en güzel resmi", "Üçünüz de çok güzelsiniz", "Maşallah" gibi yorumlar geldi.
"ÖMER ALP'İN ADINI ABLASI KOYDU"
Öte yandan İpek Açar-Alper Kömürcü çifti geçtiğimiz aylarda NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programına konuk olmuştu.
İpek Açar, oğlunun adını Aslı Gönül'ün seçtiğini "Doktorlar bir daha hamile kalamayacağımı söyleyince biz de evlat edinmeye karar verdik. O sırada ben hamile kaldım ve Ömer dünyaya geldi. Adını da ablası Aslı Gönül koydu" sözleriyle açıklamıştı.
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