İpek Açar'dan oğlu Ömer Alp ile yeni poz

2019 yılında müzisyen Alper Kömürcü ile nikah masasına oturan İpek Açar, 2023'te ikinci kez anne olmuştu. Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran ünlü isim, oğluyla yeni fotoğrafını paylaştı.

İpek Açar'dan oğlu Ömer Alp ile yeni poz

Usta sanatçı Kayahan'ı kaybettikten yıllar sonra mutluluğu müzisyen Alper Kömürcü'de bulan İpek Açar, 2019'da nikah masasına oturmuştu. Mutlu beraberlikleri süren Kömürcü çifti, 14 Aralık 2023'te oğullarına kavuşmuştu.

Merhum sanatçı Kayahan’la evliliğinden de Aslı Gönül adlı bir kızı olan , oğluna Ömer Alp adını verdi.

İpek Açar'dan oğlu Ömer Alp ile yeni poz - 1

"DÜNDEN" NOTUYLA PAYLAŞTI

Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran , oğlu Ömer Alp ile objektif karşısına geçti.

Oğluyla sarıldıkları anı gözler önüne seren ünlü isim, paylaşımına "Dünden" notunu düştü.

İpek Açar'dan oğlu Ömer Alp ile yeni poz - 2

"ÖMER ALP'İN ADINI ABLASI KOYDU"

Öte yandan İpek Açar-Alper Kömürcü çifti, NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programına konuk olmuştu.

İpek Açar, oğlunun adını Aslı Gönül'ün seçtiğini "Doktorlar bir daha hamile kalamayacağımı söyleyince biz de evlat edinmeye karar verdik. O sırada ben hamile kaldım ve Ömer dünyaya geldi. Adını da ablası Aslı Gönül koydu" sözleriyle açıklamıştı.

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