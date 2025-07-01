İpek Açar'dan oğlu Ömer Alp ile yeni poz

Merhum sanatçı Kayahan’la evliliğinden de Aslı Gönül adlı bir kızı olan İpek Açar Kömürcü , oğluna Ömer Alp adını verdi.

"ÖMER ALP'İN ADINI ABLASI KOYDU"

Öte yandan İpek Açar-Alper Kömürcü çifti, NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programına konuk olmuştu.



İpek Açar, oğlunun adını Aslı Gönül'ün seçtiğini "Doktorlar bir daha hamile kalamayacağımı söyleyince biz de evlat edinmeye karar verdik. O sırada ben hamile kaldım ve Ömer dünyaya geldi. Adını da ablası Aslı Gönül koydu" sözleriyle açıklamıştı.