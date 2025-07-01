İpek Açar'dan oğlu Ömer Alp ile yeni poz
2019 yılında müzisyen Alper Kömürcü ile nikah masasına oturan İpek Açar, 2023'te ikinci kez anne olmuştu. Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran ünlü isim, oğluyla yeni fotoğrafını paylaştı.
Usta sanatçı Kayahan'ı kaybettikten yıllar sonra mutluluğu müzisyen Alper Kömürcü'de bulan İpek Açar, 2019'da nikah masasına oturmuştu. Mutlu beraberlikleri süren Kömürcü çifti, 14 Aralık 2023'te oğullarına kavuşmuştu.
Merhum sanatçı Kayahan’la evliliğinden de Aslı Gönül adlı bir kızı olan İpek Açar Kömürcü, oğluna Ömer Alp adını verdi.
"DÜNDEN" NOTUYLA PAYLAŞTI
Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran İpek Açar Kömürcü, oğlu Ömer Alp ile objektif karşısına geçti.
Oğluyla sarıldıkları anı gözler önüne seren ünlü isim, paylaşımına "Dünden" notunu düştü.
"ÖMER ALP'İN ADINI ABLASI KOYDU"
Öte yandan İpek Açar-Alper Kömürcü çifti, NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programına konuk olmuştu.
İpek Açar, oğlunun adını Aslı Gönül'ün seçtiğini "Doktorlar bir daha hamile kalamayacağımı söyleyince biz de evlat edinmeye karar verdik. O sırada ben hamile kaldım ve Ömer dünyaya geldi. Adını da ablası Aslı Gönül koydu" sözleriyle açıklamıştı.
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