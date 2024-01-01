İpek Açar'dan oğlu Ömer ile ilk paylaşım

"ÖMER BİZE MUHTEŞEM BİR HEDİYE"

Oğluna Ömer Alp adını veren Açar, paylaşımına "2023’ü geride bırakırken aklımda binlerce düşünce... Bize muhteşem bir hediye nasip etti Rabbim. Ömer'imiz geldi. Şu anda evimizde evlatlarım ve sevdiklerimle seneyi uğurlarken, bir yandan da evsiz kalan savaşın ortasında sevdiklerini kaybeden insanları düşünmeden edemiyorum. Halimize şükrederken, zorluklar içinde mücadele verenlere dua ediyorum. Umarım 2024 merhamet, empati, sağlık, güzellik getirsin tüm dünyaya. Yeni yılda hep iyilik ile karşılaşmak dileklerimizle… Hepinize sevgiler selamlar olsun" notunu düştü.