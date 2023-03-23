İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir tanıştıkları kulise gitti

"EVLİ OLARAK İLK KEZ GİTMİŞİZDİR"



Mutlu birliktelikleri devam eden Yazıcı ile Beydemir, iki yıl sonra ilk kez tanıştıkları yere gidip, o günleri yad etti.



Ufuk Beydemir, Instagram'da yayınladığı fotoğrafa, "Tanıştığımız kulise iki yıl sonra evli olarak ilk kez gitmişizdir" notunu düşmüştü.

İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'in düğününden yeni kareler Haberi Görüntüle YAZICI'DAN YORUM GELDİ Aynı kareyi kendi sosyal medya hesabından paylaşan İpek Filiz Yazıcı ise eşine kalp emojisiyle birlikte "Ne yaptın sen?" yorumunu yaptı.