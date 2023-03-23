İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir tanıştıkları kulise gitti

Son dönemin popüler isimlerinden İpek Filiz Yazıcı, şarkıcı Ufuk Beydemir ile eylül ayında tatile gittiği Roma'da nikah masasına oturmuştu.
Ünlü çift, düğünlerini ise arkadaşları ve ailelerinin katıldığı tören ile Sarıyer'deki Fuat Paşa Yalısı'nda yapmıştı.
"EVLİ OLARAK İLK KEZ GİTMİŞİZDİR"
Mutlu birliktelikleri devam eden Yazıcı ile Beydemir, iki yıl sonra ilk kez tanıştıkları yere gidip, o günleri yad etti.
Ufuk Beydemir, Instagram'da yayınladığı fotoğrafa, "Tanıştığımız kulise iki yıl sonra evli olarak ilk kez gitmişizdir" notunu düşmüştü.
YAZICI'DAN YORUM GELDİ
Aynı kareyi kendi sosyal medya hesabından paylaşan İpek Filiz Yazıcı ise eşine kalp emojisiyle birlikte "Ne yaptın sen?" yorumunu yaptı.