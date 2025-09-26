İpek Karapınar'dan sahil pozu

Kısa bir süre önce yönetmen Ali Balcı ile evlenen İpek Karapınar'ın tatili sürüyor. Ünlü oyuncu, sahil pozunu paylaştı.

İpek Karapınar'dan sahil pozu

Kırgın Çiçekler, Küçük Sırlar, Adını Kalbime Yazdım gibi yapımlarla tanınan , uzun süredir aşk yaşadığı yönetmen Ali Balcı ile dünyaevine girdi.

İpek Karapınar ile Ali Balcı, geçtiğimiz ay Sedef Adası'nda nikah masasına oturdu. Ünlü çifti mutlu günlerinde aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

İpek Karapınar'dan sahil pozu - 1

Düğünden birkaç hafta sonra tatile çıkan ünlü çiftten , sahilde çektiği yeni fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. 41 yaşındaki ünlü oyuncunun keyifli halleri dikkat çekti.

Oyuncu İpek Karapınar'ın mutlu günü

Oyuncu İpek Karapınar'ın mutlu günü

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...