İpek Karapınar'dan sahil pozu
Kısa bir süre önce yönetmen Ali Balcı ile evlenen İpek Karapınar'ın tatili sürüyor. Ünlü oyuncu, sahil pozunu paylaştı.
Kırgın Çiçekler, Küçük Sırlar, Adını Kalbime Yazdım gibi yapımlarla tanınan İpek Karapınar, uzun süredir aşk yaşadığı yönetmen Ali Balcı ile dünyaevine girdi.
İpek Karapınar ile Ali Balcı, geçtiğimiz ay Sedef Adası'nda nikah masasına oturdu. Ünlü çifti mutlu günlerinde aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.
Düğünden birkaç hafta sonra tatile çıkan ünlü çiftten İpek Karapınar, sahilde çektiği yeni fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. 41 yaşındaki ünlü oyuncunun keyifli halleri dikkat çekti.
- Ünlüler
- İpek Karapınar
- Sosyal Medya