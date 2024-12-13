İpek Tuzcuoğlu'nun anne acısı: Dualarınızı eksik etmeyin

bir döneme damgasını vuran Asmalı Konak dizisiyle şöhreti yakalayan ve sonrasında "Ah Be İstanbul", "Dürüye'nin Güğümleri", "Aşk ve Mavi" gibi birçok projede rol alan İpek Tuzcuoğlu, anne acısıyla sarsıldı.

Tuzcuoğlu'nun annesi Emel Tuzcuoğlu hayatını kaybetti. 53 yaşındaki ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.