İpek Tuzcuoğlu'nun anne acısı: Dualarınızı eksik etmeyin
Son olarak Safir adlı dizide rol alan İpek Tuzcuoğlu'nun annesi Emel Tuzcuoğlu hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
bir döneme damgasını vuran Asmalı Konak dizisiyle şöhreti yakalayan ve sonrasında "Ah Be İstanbul", "Dürüye'nin Güğümleri", "Aşk ve Mavi" gibi birçok projede rol alan İpek Tuzcuoğlu, anne acısıyla sarsıldı.
Tuzcuoğlu'nun annesi Emel Tuzcuoğlu hayatını kaybetti. 53 yaşındaki ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.
"CANIM ANNEMİZ BUGÜN GÖÇTÜ"
Annesi Emel Tuzcuoğlu'nu kaybeden İpek Tuzcuoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Canım annemiz bugün göçtü. En güzel yerde buluşacağız. Çok sevdiği bu diyardan daha güzeline gidiyor ruhuna dualarınızı eksik etmeyin."
Emel Tuzcuoğlu'nun cenazesi, 14 Aralık Cumartesi günü ikindi namazına müteakip Etiler Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecek.
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