Iraklı oyuncu İnas Talib'den The Economist'e dava

Iraklı oyuncu İnas Talib,, fotoğrafını Arap dünyasındaki 'şişman' kadınlara örnek olarak kullanan The Economist dergisine dava açmaya hazırlanıyor.



New Lines'e konuşan Talib, dergiye dava açmaya hazırlandığını belirterek, “The Economist'e, haber kapağı için yasal işlem başlatmaya karar verdim. Bu olayın bana verdiği duygusal, ruhsal ve toplumsal zararın tazmin edilmesini talep ediyorum. Hukuk ekibimle beraber sonraki adımları hazırlıyoruz” dedi.



Haberin tüm Arap kadınlarına hakaret gibi geldiğini anlatan Talib, sağlıklı olduğunu ve görünüşünden memnun olduğunu vurgulayarak, “İzleyiciler beni yıllardır seviyor. Uluslararası bir yayın organının tüm başarılarımın hiçbir anlamı yokmuş gibi beni yaftalamasını görmek hayal kırıklığı yarattı" diye konuştu.

