İrem Derici aşkını ilan etti

Ünlü şarkıcı İrem Derici yeni bir aşka yelken açtı. Melih Kunukçu ile mutluluk pozlarını paylaşan Derici "Seni her gece son geceymiş gibi seveceğim" notunu düştü.

"SEVMEK VE SEVİLMEK MUHTEŞEM ŞEYLER"

Geçtiğimiz günlerde Gel Konuşalım programına katılan Derici "Hayatımda biri var. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Sevmek ve sevilmek muhteşem şeyler. Çok sevilmeyi aradım, istedim ama bulamadım. Şu an bir sevgilim var. Sonraki geldiğimde bu konuyu güzel güzel konuşalım. Evliliğim erken verilmiş bir karardı. Evlilikle başa çıkamadım. Hiçbir şey için pişman değilim" ifadelerini kullanmıştı.



HASTALIĞINI AÇIKLADI

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda konser için gittiği Adana'da düşerek kafasını yere çarpan şarkıcı İrem Derici hastalığını açıkladı. Sabah'ın haberine göre, Bebek'te görüntülenen şarkıcı, bu kazaya uyurgezerliğin yol açtığını söyledi.

Bitkin haliyle dikkat çeken 37 yaşındaki İrem Derici, "Konser günü bir talihsizlik yaşadık. Dudağıma bakın, kafam da şiş" dedi.