İrem Derici aşkını ilan etti
"Kalbimin Tek Sahibine", "Yaz Gülü", "Ben Tek Siz Hepiniz" ve "Aşkımız Olay Olacak" gibi şarkılarla tanınan İrem Derici, sevgilisi Melih Kunukcu ile birlikteliğini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu.
Ünlü şarkıcı İrem Derici yeni bir aşka yelken açtı. Melih Kunukçu ile mutluluk pozlarını paylaşan Derici "Seni her gece son geceymiş gibi seveceğim" notunu düştü.
"SEVMEK VE SEVİLMEK MUHTEŞEM ŞEYLER"
Geçtiğimiz günlerde Gel Konuşalım programına katılan Derici "Hayatımda biri var. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Sevmek ve sevilmek muhteşem şeyler. Çok sevilmeyi aradım, istedim ama bulamadım. Şu an bir sevgilim var. Sonraki geldiğimde bu konuyu güzel güzel konuşalım. Evliliğim erken verilmiş bir karardı. Evlilikle başa çıkamadım. Hiçbir şey için pişman değilim" ifadelerini kullanmıştı.
HASTALIĞINI AÇIKLADI
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda konser için gittiği Adana'da düşerek kafasını yere çarpan şarkıcı İrem Derici hastalığını açıkladı. Sabah'ın haberine göre, Bebek'te görüntülenen şarkıcı, bu kazaya uyurgezerliğin yol açtığını söyledi.
Bitkin haliyle dikkat çeken 37 yaşındaki İrem Derici, "Konser günü bir talihsizlik yaşadık. Dudağıma bakın, kafam da şiş" dedi.
"Uyurgezerlik var bende. Kendi evimin dışında bir yerde kalınca gece duvara ya da bir yerlere çarpabiliyorum" diyen şarkıcı tedavi olacağını söyledi. Şarkıcı "Ambulans geldi, hastaneye gittim. 'Bir sorun yok' dediler. Uyurgezerlik ile ilgili tedaviye başlayacağım" ifadelerini kulandı.
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