İrem Derici ile Melih Kunukcu'nun aşkı ne zaman başladı?

İrem Derici, Melih Kunukcu ile birlikteliğinin ne zaman başladığını sosyal medya hesabında açıkladı.

İrem Derici ile Melih Kunukcu'nun aşkı ne zaman başladı?

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açtı. Şubat ayında Melih Kunukcu ile mutluluk pozlarını paylaşan Derici "Seni her gece son geceymiş gibi seveceğim" notunu düşmüştü.

Çiftin ne zaman sevgili olduğu şarkıcının yaptığı bir paylaşımla ortaya çıktı.

İrem Derici ile Melih Kunukcu'nun aşkı ne zaman başladı? - 1

Instagram'dan paylaşım yapan 38 yaşındaki Derici "9 aydır ilk kez kavga ediyorduk" notunu düştü.

Ünlü çiftin 9 aydır sevgili olduğu anlaşıldı.

İrem Derici ile Melih Kunukcu'nun aşkı ne zaman başladı? - 2

Derici, katıldığı bir programda "Hayatımda biri var. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Sevmek ve sevilmek muhteşem şeyler. Çok sevilmeyi aradım, istedim ama bulamadım. Şu an bir sevgilim var. Sonraki geldiğimde bu konuyu güzel güzel konuşalım. Evliliğim erken verilmiş bir karardı. Evlilikle başa çıkamadım. Hiçbir şey için pişman değilim" ifadelerini kullanmıştı.

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