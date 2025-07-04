İrem Derici ile Melih Kunukcu ayrıldı mı?

Kariyeri kadar özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen İrem Derici, bir süre önce 25 yaşındaki DJ Melih Kunukcu ile yeni bir aşka yelken açtı.

Sevgilisiyle sık sık paylaşım yapan ve her fırsatta mutluluğunu dile getiren Derici'yle ilgili şaşırtıcı bir iddia gündeme geldi.