İrem Derici ile Melih Kunukcu ayrıldı mı?
Ünlü şarkıcı İrem Derici ile DJ sevgilisi Melih Kunukcu'nun ilişkisinin bittiği öne sürüldü. İkilinin birbirlerini takip etmeyi bırakması dikkat çekti.
Kariyeri kadar özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen İrem Derici, bir süre önce 25 yaşındaki DJ Melih Kunukcu ile yeni bir aşka yelken açtı.
Sevgilisiyle sık sık paylaşım yapan ve her fırsatta mutluluğunu dile getiren Derici'yle ilgili şaşırtıcı bir iddia gündeme geldi.
TAKİBİ BIRAKTILAR
İrem Derici ile Melih Kunukcu'nun aşkının bittiği öne sürüldü. İkilinin sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakması da iddiaları güçlendirdi.
İrem Derici, Kunukçu ile birlikte yer aldığı tüm fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırırken; Kunukcu ise paylaşımları silmedi. Ünlü çiftten konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
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