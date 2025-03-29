İrem Derici yine hastanelik oldu: Sağlık durumu hakkında açıklama

Geçtiğimiz aylarda konser için gittiği Adana'da düşerek kafasını yere çarpan şarkıcı İrem Derici yine hastanelik oldu. "Evlenmene Bak", "Papatya", "Ben Tek Siz Hepiniz" ve "Aşkımız Olay Olacak" gibi şarkılarla tanınan şarkıcı, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

"GÖZÜM ÇOK KORKTU"

38 yaşındaki şarkıcı hastaneden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar haberler nasıl çıktı, hiçbir fikrim yok ama doğru. İki gün önce stüdyoda kayıttayken epileptik nöbet geçirip, kitlenip bayılmışım. Bunun üzerine hastaneye gidiyoruz, bir nöbet de orada geçiriyorum. Ve bilin bakalım nedeni ne? Baş harfi stres. 2017'den beri böyle bir şey yaşamıyordum, gözüm çok korktu ama bugün hayata döndüm, EEG leş çıktı ama bu beni durdurabilir mi, asla."

