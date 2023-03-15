İrem Derici'den Atakan Işıktutan paylaşımı: İçimden geldi

Yaklaşık dört aydır Atakan Işıktutan ile aşk yaşayan İrem Derici, sevgilisinin ve kendisinin çocukluk fotoğrafını yan yana getirdi. Işıktutan da aynı kareyi takipçileriyle paylaştı.

İrem Derici'den Atakan Işıktutan paylaşımı: İçimden geldi

Geçtiğimiz aylarda gönlünü Atakan Işıktutan'a kaptırdığı ortaya çıkan 'nin mutlu birlikteliği dolu dizgin devam ediyor.

Sık sık Işıktutan ile romantik pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Derici, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

AŞK DOLU PAYLAŞIM

Ünlü şarkıcı, sevgilisi Atakan Işıktutan ile kendisinin çocukluk fotoğrafını yan yana getirdi. İrem Derici, fotoğrafı "İçimden geldi" notuyla yayınladı. Işıktutan da aynı kareyi paylaştı.

İrem Derici'den Atakan Işıktutan paylaşımı: İçimden geldi - 1

YORUM YAĞDI

Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören İrem Derici ile Atakan Işıktutan'a "Aşk çocukluk fotoğraflarını bir araya getirmektir" şeklinde yorumlar yapıldı.

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