İrem Derici'den Millie Bobby Brown'a tepki: Kendine gel

"Stranger Things" ve "Enola Holmes" gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Millie Bobby Brown, geçtiğimiz mayıs ayında Jake Bongiovi ile sessiz sedasız evlenmişti. Bir süredir gözlerden uzak olan Millie Bobby Brown, yeni filmi The Electric State'nin galasında tarzıyla gündem oldu. Ünlü oyuncunun giyim tarzı beğenilmezken yaşından büyük göründüğüne dair eleştiler almıştı.

Dünyaca ünlü isme bir eleştiri de şarkıcı İrem Derici'den geldi. Açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Derici, sosyal medya hesabından Millie Bobby Brown'un fotoğrafını alıntıladı.



"21 YAŞINDA NİYE BANA DÖNMÜŞ?" 37 yaşındaki İrem Derici, Millie Bobby Brown için "Kız bu 21 yaşında niye bana dönmüş kendine gel kız" ifadelerini kullandı.