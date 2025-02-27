İrem Derici'den Millie Bobby Brown'a tepki: Kendine gel

Stranger Things dizisiyle ünlenen Millie Bobby Brown, yeni filmi The Electric State'nin galasında boy göstermişti. 21 yaşındaki ünlü oyuncunun tarzına eleştiri yağmış ve yaşça büyük göründüğü söylenmişti. Dünyaca ünlü isme bir eleştiri de şarkıcı İrem Derici'den geldi.

İrem Derici'den Millie Bobby Brown'a tepki: Kendine gel

"Stranger Things" ve "Enola Holmes" gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu , geçtiğimiz mayıs ayında Jake Bongiovi ile sessiz sedasız evlenmişti.

Bir süredir gözlerden uzak olan Millie Bobby Brown, yeni filmi The Electric State'nin galasında tarzıyla gündem oldu. Ünlü oyuncunun giyim tarzı beğenilmezken yaşından büyük göründüğüne dair eleştiler almıştı.

İrem Derici'den Millie Bobby Brown'a tepki: Kendine gel - 1

Dünyaca ünlü isme bir eleştiri de şarkıcı 'den geldi. Açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Derici, sosyal medya hesabından 'un fotoğrafını alıntıladı.

İrem Derici'den Millie Bobby Brown'a tepki: Kendine gel - 2

"21 YAŞINDA NİYE BANA DÖNMÜŞ?"

37 yaşındaki , için "Kız bu 21 yaşında niye bana dönmüş kendine gel kız" ifadelerini kullandı.

İrem Derici'den Millie Bobby Brown'a tepki: Kendine gel - 3

"KENDİNİ YAŞÇA BÜYÜK GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR"

Son günlerde kendini yaşından büyük göstermek için ekstra bir çaba sarf ettiği iddialarıyla gündemde olan 21 yaşındaki oyuncu , önce SAG Awards sonra da yeni dizisinin galasındaki tarzıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

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