İrem Helvacıoğlu anne oluyor: Neler aşerdiğini paylaştı

"Güneşin Kızları", "Seni Çok Bekledim", "Sen Anlat Karadeniz", "Yürek Çıkmazı" gibi projelerde rol alan oyuncu İrem Helvacıoğlu, bir süredir beraber olduğu Ural Kaspar ile 28 Ekim'de nikah masasına oturmuştu. Sürpriz evlilik kararıyla hayranlarını şaşırtan ünlü çiftten Kaspar'ın düğün günü "Heyecanlı değilim" açıklaması başta olmak üzere birçok tavrı eleştirilmişti.

"SALDIRILARI HAK ETMİYORUZ" Konuyla ilgili açıklama yapan ve olumsuz eleştirilere yanıt veren ünlü çift, "Hayatımızın en mutlu günlerinde bu açıklamayı yapmak zorunda kalmak gerçekten her ikimiz için de son derece üzücü. Düğün gecemizden itibaren başlayan ve ısrarlı bir şekilde devam eden olumsuz yorumları günlerdir üzülerek okuyoruz. Ancak özellikle son günlerde ağza dahi alınmayacak hakaretleri, bedduaları, ithamları ve özlük haklarımıza ve aile olma kararımıza karşı yapılan saldırıları da kabullenmediğimiz gibi hak etmiyoruz da. Biz evlendik, aile olduk, çok mutluyuz ve en mutlu anlarımızı da büyük bir heyecanla sizinle paylaştık. Bu mutlu günlerimizi paylaşırken hissettiğimiz samimiyetimizin karşılığı edilen binlerce hakaret ve küfür asla olmamalıydı. Basına yansıyan görüntülerdeki olumsuz gelebilecek soru ve yorumlardan kaçma hamlemizin bile yanlış yorumlara neden olduğunu görünce sizinle bu satırları yazmak istedik. "Bundan sonraki süreçte göstereceğiniz yakınlık ve anlayış için şimdiden sizlere teşekkür ediyoruz" demişti.

Üç aylık hamile olduğu ortaya çıkan 35 yaşındaki İrem Helvacıoğlu, bebek haberi sonrası ilk paylaşımını yaptı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden İrem Helvacıoğlu ile eşi Ural Kaspar'dan müjdeli haber geldi.

"ÇOCUKLAR GİBİ ŞEN"

Anne olmaya hazırlanan İrem Helvacıoğlu'nun bir arkadaşı, ünlü ismin; çekirdek, çikolata ve jelibon gibi atıştırmalıkları yediği bir anı görüntüledi ve "Beslenmeye göre cinsiyet tahminleri alalım. Tabağa bak" notunyu düştü.

İlk kez anne olacak olan İrem Helvacıoğlu da bu kareyi "Çocuklar gibi şen" notuyla kendi sosyal medya hesabından yayınladı.