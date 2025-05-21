Anne olmaya hazırlanan İrem Helvacıoğlu'ndan yeni kare

Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim, Sen Anlat Karadeniz, Yürek Çıkmazı gibi projelerde rol alan oyuncu İrem Helvacıoğlu, Ural Kaspar ile 28 Ekim'de nikah masasına oturdu.

Ünlü çiftten geçtiğimiz haftalarda müjdeli haber geldi. Helvacıoğlu kız bebek beklediklerini açıkladı.

Anne baba olmaya hazırlanan ünlü çiftten Ural Kaspar, eşinin göbeğini tuttuğu fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Kaspar'ın "Gaffurum" notuyla yaptığı paylaşıma eşinden "Utanmıyorsun" yanıtı geldi.