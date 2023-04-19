İrem Helvacıoğlu ilişkisine nokta koydu

Bir süredir gurme Yolaç Özcan ile gözlerden uzak aşk yaşayan oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun, ilişkisini noktaladığı iddia edildi.
TAKİBİ BIRAKTI
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İrem Helvacıoğlu, erkek arkadaşı Özcan'dan ayrıldı ve sosyal medya hesabından takibi de bıraktı.
İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özcan çifti, geçtiğimiz aylarda aşklarına ikinci şans vermişti. Ancak mutluluğu yakalayamayan ünlü çift, bir kez daha ayrıldı.
YENİ YILI SEVGİLİSİYLE KARŞILAMIŞTI
2022 yılını Yolaç Özcan ile karşılayan İrem Helvacıoğlu, birlikte fotoğraflarını paylaşmıştı.
Ünlü isim, "Bazen bir an’ı anlatabilmek çok zorlaşır, kelimeleri doğru yerleştiremezsin, kafandakini aktaramazsın…
Anlatamadığın her şeyi o fotoğraf karesi anlatır… Her an’ı bana bu kadar güzel ve tarifsiz yaşattığın ve bu yıla bu neşeyle girmemize sebep olduğun için teşekkür ederim" demişti.