İrem Helvacıoğlu neden kilo aldığını anlattı

"Güneşin Kızları", "Seni Çok Bekledim", "Sen Anlat Karadeniz", "Yürek Çıkmazı" gibi projelerde rol alan oyuncu İrem Helvacıoğlu bir süredir beraber olduğu Ural Kaspar ile 28 Ekim'de nikah masasına oturdu. Sürpriz evlilik kararıyla hayranlarını şaşırtan ünlü çiftten Kaspar'ın düğün günü "Heyecanlı değilim" açıklaması başta olmak üzere birçok tavrı eleştirilmişti.

Kaspar ile hayatını birleştiren oyuncu İrem Helvacıoğlu, katıldığı bir davette neden kilo aldığını anlattı. Magazin Burada'ya konuşan oyuncu "Evlilik nasıl gidiyor?" sorusuna şöyle yanıt verdi:



"Aslında hayatımızda değişen pek bir şey olmadı, her şey güzel gidiyor. Zamansız anlarda Ural’ın yemek yemesi nedeniyle biraz kilo aldık. Yemekleri bazen dışarıdan söylüyoruz, bazen evde de yapıyoruz."