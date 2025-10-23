İrem Helvacıoğlu ve ailesi kaza geçirdi: Ünlü oyuncu dehşet anlarını anlattı

DEHŞET ANLARINI ANLATTI



"Trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelen bir kazaya, kaldırımda evimize giderken ne yazık ki biz de maruz kaldık." ifadelerini kullanan ünlü oyuncu, o sırada kızının kucağında olduğunu ve düşme sırasında başına darbe aldığını dile getirdi.



Helvacıoğlu, "Başıma aldığım darbe sonucu açılan yarama 10-12 dikiş atıldı." diye konuştu.



Geçmişte yaşadığı kaza nedeniyle oluşan el sinir hasarını yeniden nüksettiğine değinen Helvacıoğlu, "Eşim Ural ise düşme sonucu sakatlık yaşadı. Tüm bu yaşananlara rağmen, en büyük şükür sebebimiz kızımızı koruyabilmiş olmamız ve onun sağlığının yerinde olmasıdır. Kazaya karışan ve yaralanan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ancak bu olay, trafikte kurallara uymamanın ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha göstermiştir. Bu nedenle, yaşananların cezasız kalmaması ve benzer olayların tekrar etmemesi adına hukuki sürecin kararlılıkla takipçisi olacağız." dedi.

