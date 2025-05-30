İrem Helvacıoğlu'ndan karnı burnunda poz
Eşi Ural Kaspar bebek sahibi olmak için gün sayan İrem Helvacıoğlu yeni bir paylaşımda bulundu.
Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim, Sen Anlat Karadeniz, Yürek Çıkmazı gibi projelerde rol alan oyuncu İrem Helvacıoğlu, Ural Kaspar ile 28 Ekim'de nikah masasına oturdu.
Geçtiğimiz haftalarda müjdeli haberi veren Helvacıoğlu kız bebek beklediklerini açıkladı.
35 yaşındaki oyuncu, karnı burnunda yeni pozunu "Günaydın" notuyla paylaştı.
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