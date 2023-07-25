İrem Sak'tan Furkan Korkmaz'la ilk paylaşım

Oyuncu İrem Sak, yaklaşık iki yıldır kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşıyor. Aşklarını gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftten Sak, sevgilisiyle ilk kez paylaşım yaptı.

İrem Sak'tan Furkan Korkmaz'la ilk paylaşım

"Ölümlü Dünya", "Çukur", "Kuş Uçuşu" gibi birçok projede yer alan İrem Sak, 2 yıldır basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşıyor.

Geçtiğimiz aylarda Eda Ece-Buğrahan Tuncer çiftinin düğününe el ele katılan çiftten İrem Sak kural bozdu.

İrem Sak, NBA'de forma giyen başarılı Milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz'ın doğum gününü hesabından birlikte ilk fotoğraflarını paylaşarak kutladı.

İrem Sak'tan Furkan Korkmaz'la ilk paylaşım - 1

İrem Sak-Furkan Korkmaz çifti, 21 Haziran'da Eda Ece'ni düğününe birlikte katılmıştı. Düğün öncesi basın mensuplarıyla muhabbet eden ünlü çiftten Sak, şu anlık evlilik düşünmediklerini açıklamıştı.

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