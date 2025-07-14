Irina Shayk'tan İstanbul paylaşımı: Yaz geldi

Dünyanın en çok takip edilen modellerinden biri olan Irina Shayk, geçtiğimiz hafta İstanbul'a geldi. Görüntülenmek istemeyen ünlü isim, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Irina Shayk, İstanbul seyahatinden paylaşım yaptı. Yerebatan Sarnıcı'nı ziyaret eden ünlü model, Medusa heykeliyle poz verdi.