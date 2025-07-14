Irina Shayk'tan İstanbul paylaşımı: Yaz geldi

Dünyaca ünlü model Irina Shayk, geçtiğimiz hafta Türkiye'ye geldi. Yerebatan Sarnıcı'nı ziyaret eden ünlü isim, İstanbul'da verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Irina Shayk'tan İstanbul paylaşımı: Yaz geldi

Dünyanın en çok takip edilen modellerinden biri olan , geçtiğimiz hafta 'a geldi. Görüntülenmek istemeyen ünlü isim, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Irina Shayk, İstanbul seyahatinden paylaşım yaptı. Yerebatan Sarnıcı'nı ziyaret eden ünlü model, Medusa heykeliyle poz verdi.

Irina Shayk'tan İstanbul paylaşımı: Yaz geldi - 1

Bradley Cooper ile birlikteliğinden Lea adında bir kızı olan 39 yaşındaki Shayk, paylaştığı tatil fotoğraflarına "Yaz geldi" notunu düştü.

Irina Shayk'tan İstanbul paylaşımı: Yaz geldi - 2

Ünlü model 'ın 'daki turistik gezisinden kareler büyük ilgi gördü.

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