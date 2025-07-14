Irina Shayk'tan İstanbul paylaşımı: Yaz geldi
Dünyaca ünlü model Irina Shayk, geçtiğimiz hafta Türkiye'ye geldi. Yerebatan Sarnıcı'nı ziyaret eden ünlü isim, İstanbul'da verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
Dünyanın en çok takip edilen modellerinden biri olan Irina Shayk, geçtiğimiz hafta İstanbul'a geldi. Görüntülenmek istemeyen ünlü isim, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Irina Shayk, İstanbul seyahatinden paylaşım yaptı. Yerebatan Sarnıcı'nı ziyaret eden ünlü model, Medusa heykeliyle poz verdi.
Bradley Cooper ile birlikteliğinden Lea adında bir kızı olan 39 yaşındaki Shayk, paylaştığı tatil fotoğraflarına "Yaz geldi" notunu düştü.
Ünlü model Irina Shayk'ın İstanbul'daki turistik gezisinden kareler büyük ilgi gördü.
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