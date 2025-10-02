Işıl Yücesoy 80 yaşında: İyi ki doğdunuz hocam

Sanat hayatına şarkıcı olarak adım atan ve sonrasında oyunculuğa yönelen Işıl Yücesoy, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Son olarak Siyah Kalp dizisinde rol alan ve sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan usta oyuncu, bugün 80 yaşına bastı. Işıl Yücesoy'un genç meslektaşı Burcu Binici de usta ismin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

"SİZİ ÇOK SEVİYORUM" Burcu Binici, daha önce Üvey Baba, Çemberimde Gül Oya, Kara Para Aşk, Unutursam Fısılda gibi birçok projede rol alan Yücesoy ile bir fotoğrafını paylaştı. Burcu Binici, paylaşımına "Hocam iyi ki doğdunuz. Sizi çok seviyorum" notunu düştü. Ünlü oyuncuların fotoğrafı büyük ilgi gördü.