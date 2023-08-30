İsim benzerliği karışıklık yarattı: Mustafa Keser öldü mü?

Survivor yarışmasıyla tanınan ve kendine özgü dansıyla dikkat çeken Doğan Keser'in babası Mustafa Keser hayatını kaybetti. Ünlü isme daha önce Survivor'da yarışan Semih Öztürk, Adem Kılıçcı ve Emin Günenç de destek oldu.
Keser, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Babamız Mustafa Keser saat 00:50 sularında Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.
"HAYATTAYIM AÇIKLAMASI"
Vefat haberi ortalığı karıştırdı. Halk müziği sanatçısı Mustafa Keser ile isim benzerliği yanlış anlaşılmalara neden oldu. Keser'in öldüğüne ilişkin başsağlığı paylaşımları da yapıldı. 2.Sayfa'nın haberine göre iddiaları yalanlayan Keser, yaptığı açıklamada "Belki isim benzerliği yüzünden olmuş olabilir. Hayattayım." dedi.
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