İsim benzerliği karışıklık yarattı: Mustafa Keser öldü mü?

"HAYATTAYIM AÇIKLAMASI"



Vefat haberi ortalığı karıştırdı. Halk müziği sanatçısı Mustafa Keser ile isim benzerliği yanlış anlaşılmalara neden oldu. Keser'in öldüğüne ilişkin başsağlığı paylaşımları da yapıldı. 2.Sayfa'nın haberine göre iddiaları yalanlayan Keser, yaptığı açıklamada "Belki isim benzerliği yüzünden olmuş olabilir. Hayattayım." dedi.