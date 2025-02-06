Işın Karaca: Kızımın babası için uzaklaştırma kararı var

Usta sanatçı Işın Karaca katıldığı bir programda eski eşine hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gel Konuşalım programına katılan sanatçı ''Kızımın babası için uzaklaştırma kararı var. Nafaka, para bir şey istemiyorum. Her şeyime yetiyorum. Mahkemede de hiçbir şey istemedim. Kızım babasıyla ilgili her şeyi bilerek büyüdü'' dedi.

"HİÇBİR İLETİŞİMİ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Gazete Magazin'e konuşan sanatçı "Kızımın soyadı da mahkeme kararıyla değişti. Kızımın 18 yaşına gelene kadar hiçbir şekilde biyolojik babasıyla hiçbir iletişimi olması mümkün değil istemedikçe. Kızım da görüşmek istemiyor. Hiç öyle bir derdi yok" açıklamasında bulundu.

51 yaşındaki Işın Karaca, 2011 yılında Sedat Doğan ile dünyaevine girdi. Mia adında bir kızı olan çift, 2013 yılında resmi olarak boşanmıştı.