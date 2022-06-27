Işın Karaca’nın yetiştirdiği ‘Mucize Kız’ Gazi Koşusu’nda ikinci oldu

Şarkıcı Işın Karaca, 96. Gazi Koşusu’nda koşan ‘Mucize Kız’ın ikinciliğini sosyal medya hesabından kutladı. Karaca, ‘Mucize Kız’ isimli atın resmini paylaşarak mutluluğunu dile getirdi. Şarkıcı, ”Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün başlatmış olduğu ve 96sı gerçekleşen Gazi koşusunda 2. Olmak Bir yetiştirici olarak onurdur. Senin için dünyanın dört bir yanından taşıdığım vitaminler helal olsun kızım” notunu düştü.

