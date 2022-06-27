Işın Karaca’nın yetiştirdiği ‘Mucize Kız’ Gazi Koşusu’nda ikinci oldu

Ünlü şarkıcı Işın Karaca’nın yetiştirdiği at, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 96. Gazi Koşusu'nda ikinci oldu.

Işın Karaca’nın yetiştirdiği ‘Mucize Kız’ Gazi Koşusu’nda ikinci oldu

Haberler - ntv.com.tr 27.06.2022 - 13:55 | Son Güncelleme : 27.06.2022 - 13:57

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96. Gazi Koşusu'nda kazanan Secret Power oldu

96. Gazi Koşusu'nda kazanan Secret Power oldu

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Şarkıcı Işın Karaca, 96. ’nda koşan ‘Mucize Kız’ın ikinciliğini sosyal medya hesabından kutladı. Karaca, ‘Mucize Kız’ isimli atın resmini paylaşarak mutluluğunu dile getirdi. Şarkıcı, ”Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün başlatmış olduğu ve 96sı gerçekleşen Gazi koşusunda 2. Olmak Bir yetiştirici olarak onurdur. Senin için dünyanın dört bir yanından taşıdığım vitaminler helal olsun kızım” notunu düştü.

Karaca’nın paylaşımına yakın arkadaşı Demet Akalın ‘Tebrikler’ yorumu yaptı.

BİRİNCİ 'SECRET POWER' OLDU

Gazi Koşusu'nun 96'ncısını Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı 'Secret Power' isimli safkan kazandı.

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