"İslam karşıtı" yorumlarıyla tepki çeken Selma Blair özür diledi

Blair, eleştirilere neden olan yorumunu sildikten sonra yayımladığı özür mesajında "nefret ve yalan bilgiyle savaşmanın önemini" vurguladı.

Paylaşımıyla yol açtığı rahatsızlığı kabul eden Blair, tolerans ve barışa olan bağlılığını kaydederek "Nefrete değil tolerans ve barışa adandığını" ifade etti.



Blair, Legally Blonde filminde Vivian Kensington ve Hellboy'da Liz Sherman karakterlerini canlandırmıştı.

