"İslam karşıtı" yorumlarıyla tepki çeken Selma Blair özür diledi

Hellboy ve Bu Nasıl Sarışın gibi yapımlarla tanınan ABD'li oyuncu Selma Blair, "İslam karşıtı" yorumuna aldığı tepkiler sonrası özür diledi.

"İslam karşıtı" yorumlarıyla tepki çeken Selma Blair özür diledi

ABD'li oyuncu Selma Blair, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin paylaşımında yaptığı "İslam karşıtı" yorumu sebebiyle sosyal medyada aldığı tepkiler üzerine özür diledi. Blair, sosyal medya platformu Instagram'daki bir gönderiye yaptığı "İslam'ın, Müslüman ülkeleri mahvettiği ve zihinleri yozlaştırdığı" yorumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yorumunun ardından tepki gören ve Müslüman camiasını rencide ettiğini düşündüğünü belirterek özür dileyen Blair, yayımladığı yeni gönderisinde, "Sözlerimle incittiğim herkesten çok özür dilerim. Arkadaşlarımdan da özür dilerim. Son olarak kırdığım herkesten özür dilerim." ifadelerini kullandı.

"İslam karşıtı" yorumlarıyla tepki çeken Selma Blair özür diledi - 1

Blair, eleştirilere neden olan yorumunu sildikten sonra yayımladığı özür mesajında "nefret ve yalan bilgiyle savaşmanın önemini" vurguladı.

Paylaşımıyla yol açtığı rahatsızlığı kabul eden Blair, tolerans ve barışa olan bağlılığını kaydederek "Nefrete değil tolerans ve barışa adandığını" ifade etti.

Blair, Legally Blonde filminde Vivian Kensington ve Hellboy'da Liz Sherman karakterlerini canlandırmıştı.

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