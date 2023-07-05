İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor: Sağlıkla gel

"Güneşi Beklerken", "Sen Çal Kapımı", "Mehmetçik Kûtulamâre" gibi yapımlarda rol alan İsmail Ege Şaşmaz, 2021'de Hande Ünal ile nikah masasına oturmuştu.
Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten bebek müjdesi geldi. Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ikiliden Hande Ünal, belirginleşen karnını gözler önüne serdi.
"SENİ BEKLİYORUZ"
Birlikte objektif karşısına geçen ikiliden Hande Ünal, "Limon kadarmış... Sağlıkla gel..." ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncu da, "Seni bekliyoruz" ifadelerini kullanarak sabırsızlığını dile getirdi.
"BEN AMCAYIM"
İsmail Ege Şaşmaz'ın kendisi gibi oyuncu kardeşi Aytaç Şaşmaz da Hande Ünal ile pozunu "Hep gül. Bu arada ben amcayım" notuyla paylaştı.
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