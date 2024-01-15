İsmail Ege Şaşmaz-Hande Ünal çiftinden kızlarıyla ilk poz

"BU DÜŞ ÇOK GÜZEL"

Şimdilerde ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal'dan kızlarıyla ilk kare geldi.



Ünlü çift, ortak paylaşımlarına "Hayatımıza, gönlümüze hoş geldin minik kızım" notunu düştü. Şaşmaz ayrıca "Bu düş çok güzel" ifadelerini de kullandı.