İsmail Ege Şaşmaz-Hande Ünal çiftinden kızlarıyla ilk poz

2021 yılından bu yana mutlu evlilikleri süren İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal, birkaç hafta önce bebeklerine kavuşmuştu. Ünlü çift, kızlarıyla ilk pozlarını takipçileriyle paylaştı.

İsmail Ege Şaşmaz-Hande Ünal çiftinden kızlarıyla ilk poz

Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal, uzun yıllardır süren birlikteliklerini 2021 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten bebek müjdesi gelmişti. Şaşmaz ile Ünal, 2 Ocak'ta kızlarına kavuştu. İkili, bebeklerine Azra adını vermişti.

2 kilo 600 gram dünyaya gelen bebeğin ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

İsmail Ege Şaşmaz-Hande Ünal çiftinden kızlarıyla ilk poz - 1

"BU DÜŞ ÇOK GÜZEL"

Şimdilerde ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal'dan kızlarıyla ilk kare geldi.

Ünlü çift, ortak paylaşımlarına "Hayatımıza, gönlümüze hoş geldin minik kızım" notunu düştü. Şaşmaz ayrıca "Bu düş çok güzel" ifadelerini de kullandı.

MAGAZİN HABERLERİ

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