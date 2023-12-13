İsmail Hacıoğlu Filistin'e destek mesajlarından bıkanlara tepki gösterdi: Kusura bakmayın takipten çıkabilirsiniz

Filistin'e sosyal medyadan verdiği desteği yineleyen İsmail Hacıoğlu, "Bıktık neden sürekli Filistin mesajı paylaşıyorsun" diyen takipçilerine, "Ben kafamı yastığa rahat koyamıyorum kusura bakmayın" yanıtnı verdi.

İsmail Hacıoğlu Filistin'e destek mesajlarından bıkanlara tepki gösterdi: Kusura bakmayın takipten çıkabilirsiniz

İsrail'in Gazze'de saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına destek mesajları veren oyuncu İsmail Hacıoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi.

Hacıoğlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bıktık neden sürekli Filistin mesajı paylaşıyorsun" şeklinde kendisine yöneltilen sorulara tepki gösterdi.

38 yaşındaki oyuncu, paylaşımında "'Bıktık neden sürekli Filistin mesajı paylaşıyorsun' diyen dostlarım, ben kafamı yastığa rahat koyamıyorum kusura bakmayın takipten çıkabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

İsmail Hacıoğlu Filistin'e destek mesajlarından bıkanlara tepki gösterdi: Kusura bakmayın takipten çıkabilirsiniz - 1

Ünlü oyuncu, Gazze'de İsrail'in başlattığı saldırılardan bu yana Filistin'e verdiği destek mesajları ile biliniyor.

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