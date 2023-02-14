İspanyol oyuncu Penelope Cruz'dan depremzedelere yardım çağrısı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 45 saniye süren deprem; Trabzon, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Hatay’da da hissedildi. 10 ili etkileyen depremlerde binlerce ölü ve yaralı var. Kurtarma çalışmaları halen sürüyor. Deprem sonrası birçok dünyaca ünlü sanatçı taziye mesajları yayınladı.



İspanyol oyuncu Penelope Cruz, sosyal medya hesabından depremzedelere yardım çağrısında bulundu. Cruz, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in gönderisini paylaştı ve herkesi deprem kurbanı çocuklara yardım elini uzatmaya çağırdı.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLARDAN DESTEK MESAJLARI



Kahramanmaraş merkezli depremin etkisi dünya basınında da yer buldu. Dünyaca ünlü birçok isim sosyal medya hesaplarından başsağlığı ve geçmiş olsun mesajları paylaştı. Mesajları okumak için tıklayın...