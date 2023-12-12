İspanyol oyuncu Penelope Cruz'dan Gazze için "acil ateşkes" çağrısı

Vanilla Sky, Üstteki Kadın, Annem Hakkında Her Şey ve Barselona, Barselona gibi yapımlarla tanınan Penelope Cruz, Instagram hesabından Gazze'ye ilişkin paylaşım yaptı. Hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda Cruz, "Ceasefire Now (Acil Ateşkes)" ifadesini kullandı.



Aralarında Cruz'un da bulunduğu bir grup Hollywood yıldızı, 2014'te Gazze'ye yönelik saldırılarından dolayı İsrail'i "soykırım" yapmakla suçlayan manifesto yayımlamış ve büyük yankı uyandırmıştı.



Manifestoda, İsrail'in "BM kararlarına en çok uymayan, insan haklarına en az saygı gösteren ve devlet terörizmi uygulayan işgalci ülke" olduğu ifadesi yer almıştı.

