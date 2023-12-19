İspanyol sanatçılar İsrail'e tepki için sosyal medyada video paylaştı

Videoda, şu değerlendirmeler yer aldı:



"Her hükümetin insan haklarının korunması ve barışın sağlanması için yerine getirmesi gereken sorumlulukları vardır. İsrail'in insanlık suçuna karşı hükümetler önlem alabilirler ve almalılar. Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı insanlık suçu işlendiğine dair soruşturma açtı ve birçok kişi olanları bir soykırım olarak nitelendiriyor. İspanyol hükümeti İsrail'in Gazze'ye saldırılarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Avrupa Parlamentosu 'artık yeter' dedi. Hükümet bir adım daha atmalı. İsrail ile silah ticareti durdurulmalı."



İspanya'da çok sayıda sanatçı, Gazze'deki saldırılarından dolayı İsrail'e yönelik tepkilerini farklı şekillerde ifade ediyor.



Ülkede "derhal ve kalıcı ateşkes" talebiyle başlatılan imza kampanyası ile "Savaşı durdurmak gerek. Ne terörizm ne soykırım" başlıklı manifestoya yüzlerce sanatçı, aydın ve gazeteci imza atmıştı.