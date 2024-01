İsrail'e karşı açılan "soykırım" davasına ünlü oyunculardan destek

"The Palestine Festival of Literature" isimli Youtube kanalında 6 parça halinde yayımlanan videolarda, dünyaca ünlü 29 oyuncu Güney Afrika'nın UAD'de İsrail'e yönelttiği suçlamaları okuyarak davaya destek verdi. Her bir video binlerce görüntülenme sayısına ulaşırken, X platformu üzerinden de yüz binlerce kez izlendi.



Videoda suçlamaları okuyan isimler arasında "Crown" isimli dizinin oyuncuları Khalid Abdalla ve Tobias Menzies, "Game of Thrones (Taht Oyunları)" isimli dizinin oyuncuları Charles Dance, Carice van Houten ve Lena Headey yer aldı.



Ayrıca İsrail doğumlu oyuncu Adam Bakri ve Yahudi oyuncu Wallace Shawn, Beyaz Saray önünde Gazze'de ateşkes talebiyle yapılan açlık grevine katılan oyuncu Cynthia Nixon da kamera karşısına geçerek suçlamaları okuyan isimlerden oldu.

GÜNEY AFRİKA'NIN İSRAİL'E KARŞI UAD'DE AÇTIĞI "SOYKIRIM DAVASI"



Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te UAD'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti. Güney Afrika bu kapsamda UAD'den 9 ihtiyati tedbir kararına hükmedilmesini istiyor.



Bu kararlar arasında, "İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını derhal durdurması, Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli tüm makul tedbirleri alması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişimini sağlaması, soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atması ve soykırımın delillerini muhafaza etmesi" de bulunuyor.



Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle UAD'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken 11-12 Ocak'taki duruşmaların tamamlanmasının ardından Divan, tarafların beyanları ve delillerini inceleyerek karar için müzakerelere başladı.



Kararın açıklanması için hakimleri bağlayan bir tarih bulunmuyor ancak UAD'nin önceki yargılamalarına bakıldığında soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda bu sürenin birkaç hafta olduğu görülüyor.