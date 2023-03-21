İşte Benim Stilim yarışmacısı Aleyna Eroğlu: Bana bu şiddeti uygulayan kişi Batuhan Karadeniz

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Aleyna Eroğlu, Instagram hesabından videolar yayınlayarak futbolcu Batuhan Karadeniz tarafından darbedildiğini iddia etti. Karadeniz’den daha önce de defalarca şiddet gördüğünü söyleyen Eroğlu, darp raporu alarak şikayetçi olduğunu da ifade etti.

“Çok çirkin ve iğrenç bir gece geçirdim. Kadına karşı şiddetin her türlüsüne çok karşıyım. Bu gördüğüm ilk şiddet değil. Kaçıncı kez şiddet gördüğümü sayamadım" diyen Eroğlu, "Çok kötü bir ilişkiden çıktım. Düzelir diye bekledim, düzelmedi. Uzaklaştırma kararı aldırdım. Darp raporu alarak şikayetçi de oldum. Kadını benim evimin 7 dakika mesafesinde bir yere getirdi. Sen benden çıktın, ben senden ayrıldım. Çünkü ben daha fazla psikolojik ve bedensel şiddet görmek istemiyordum” ifadesini kullandı.