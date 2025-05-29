İtalyan Prenses Maria Carolina ölümden döndü

Prens Carlo di Borbone delle Due Sicilie ile Prenses Camilla'nın en büyük kızı olan 21 yaşındaki Prenses Maria Carolina, 28 Mayıs Çarşamba günü Instagram hesabından hastanede çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. ''HAYATIMI KASK KURTARDI'' Yaşadığı talihsiz olayı anlatan Prenses Maria Carolina, şu ifadeleri kullandı: ''Hayatta olduğum için kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum. Bu kazadan sağ çıkmam, tam anlamıyla bir mucizeydi. Motosiklet sürerken mutlaka tam koruma ekipmanları kullanın, özellikle kaliteli bir kask takın. Benim hayatımı kask kurtardı.”



Prenses Maria Carolina'nın paylaşımında, kaskıyla verdiği bir poz ve boyunlukla yatarken çekilmiş görüntüleri de yer aldı.



Yaşamının büyük bir kısmını Paris, Monte Carlo ve Roma'da geçiren genç aristokrat, kazadan yalnızca birkaç gün önce Monako'da bir etkinliğe katılmıştı.



Birçok hayır kuruluşunda aktif olarak görev alan Prenses, Kraliyet Ailesi'nin resmi internet sitesine göre, Passion Sea adlı çevreci projede elçilik görevini sürdürüyor.