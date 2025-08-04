Ivana Sert'ten Güzide Duran'a: İyi ki doğdun canım benim

Eski manken Güzide Duran, bugün 45 yaşına bastı. Ünlü ismin doğum gününü İşte Benim Stilim'deki jüri arkadaşı Ivana Sert de unutmadı.

Ivana Sert'ten Güzide Duran'a: İyi ki doğdun canım benim

Uzun yıllar sonra Türkiye'ye dönen ve İşte Benim Stilim adlı yarışmada jüri üyeliği yapan Güzide Duran, bugün 45 yaşına bastı.

Duran'ın doğum gününü İşte Benim Stilim'deki jüri arkadaşı Ivana Sert de unutmadı.

Ivana Sert'ten Güzide Duran'a: İyi ki doğdun canım benim - 1

"TÜM DİLEKLERİN GERÇEK OLSUN"

Ivana Sert, Güzide Duran ile çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Sert, paylaşımına "Mutlu, huzurlu, sağlıklı yıllar diliyorum canım benim. Tüm dileklerin gerçek olsun inşallah. Seni seviyorum, iyi ki doğdun" notunu düştü.

Güzide Duran da yakın arkadaşının paylaşımına "Canım" diye karşılık verdi.

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