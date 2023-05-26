İzel Çeliköz annesini kaybetti

Şarkıcı İzel'in annesi Habibe Çeliköz hayatını kaybetti.

İzel Çeliköz annesini kaybetti

Bir zamanlar İzel-Çelik-Ercan grubuyla müzik dünyasında fırtınalar estiren, ardından kariyerine solo olarak devam eden İzel Çeliköz, anne acısıyla sarsıldı.

Ünlü şarkıcının annesi Habibe Çeliköz yaşamını yitirdi.

İzel'in menajerlik şirketi tarafından yapılan açıklamada, "Sanatçımız İzel Çeliköz'ün değerli annesi Habibe Çeliköz vefat etmiştir. Cenazemiz yarın (27 Mayıs 2023) Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Çengelköy Mezarlığı'na defnedilecektir" denildi.

İzel Çeliköz annesini kaybetti - 1

İzel, 2010'da da babası Şener Çeliköz'ü akciğer kanseri nedeniyle kaybetmişti.

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