İzel isyan etti: Sosyal medyadaki saldırılardan çok sıkıldım

"SİZCE RAHATSIZ OLMUYOR MUYUM?"

Şarkıcı sözlerine şöyle devam etti:

"En üzücü olan da buna değerli vaktinizi ayırdınız. Ne olur bırakın artık bu işleri. Zaman daha da değerlendi. Daha önemli şeylere ayırın ve biraz bırakın elinizden şu telefonları. Kıymetli şeylere ayırın vaktinizi. Kendinize ilgi alanları, hobiler bulun. Elinizde telefon ‘Ay şu uygulamayı mı kullansam, ay şu filtre daha mı güzel?’ diyerek Allah’ın size verdiği asıl güzelliklerden mahrum bırakmayın kendinizi. Hayat gayeniz bu mu? Sanatçı dostlarım olsun, ben olayım. 'Kilo almış, gözümüzün estetiği bozuldu’ demek yerine, bizim sesimizi, şarkılarımızı dinleyin. İzin verin ruhunuza iyi gelelim. Ben 3 yılda 38 bedenden 44 bedene çıktım. Sizce rahatsız olmuyor muyum istediğim her şeyi giyememekten?”

"LAKİN TİROİD VE ŞEKER YÜZÜNDEN ZOR VERİYORUM"

Şarkıcı sözlerini "Lakin tiroid ve şeker yüzünden zor veriyorum. Herkesin vardır bir nedeni. Bunları bırakalım. Yeterince öfkeliyiz, yeteri kadar mutlu değiliz. Bunları tartışalım. Kalp kırmayalım… İçimize dönüp kim olduğumuzu bulalım. İçimizdeki güzelliği keşfedelim. 2 arkadaşın kafede oturup ellerinde telefon, hiç sohbet etmediklerini görünce çok endişeleniyorum. Zaman değerli. İyilik için yaşamak zorundayız. Hepinizi güzel kalplerinizden öpüyorum" diyerek tamamladı.