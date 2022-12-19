İzel'in kafa karıştıran paylaşımına Demet Özdemir'den yanıt

Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Oğuzhan Koç ile dünyaevine giren oyuncu Demet Özdemir, hakkında çıkan hamilelik iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

İzel'in kafa karıştıran paylaşımına Demet Özdemir'den yanıt

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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan aşk dolu pozlar

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan aşk dolu pozlar

Bir süredir ekranlardan uzak olan , iki yıldır aşk yaşadığı ile 28 Ağustos'ta nikah masasına oturdu. Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan ünlü çiftten Özdemir, son olarak hamilelik iddiası ile adından söz ettirdi.

"SİZE GELSİN"

Şarkıcı İzel, sosyal medya hesabından “Bebek” isimli şarkısı eşliğinde Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa da “Size gelsin” notunu düşerek kalp emojisi koydu.

İzel’in bu paylaşımı akıllara “Demet hamile mi?” sorusunu akıllara getirdi. Özdemir, hamilelik iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

İzel'in kafa karıştıran paylaşımına Demet Özdemir'den yanıt - 1

"HENÜZ DEĞİL"

Ünlü oyuncu, “En sevdiğim İzel şarkısıdır ama henüz değil” paylaşımında bulunarak hamilelik iddialarını yalanladı.

"AŞIRI SEVGİ İÇERİR"

Öte yandan Demet Özdemir, birkaç gün önce de eşi Oğuzhan Koç ile  siyah beyaz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Ünlü isim, paylaşımına  "Biz bu ışığı sevdik! Aşırı sevgi içerir" notunu düşmüştü.

İzel'in kafa karıştıran paylaşımına Demet Özdemir'den yanıt - 2

Demet Özdemir'in bu paylaşımına kayıtsız kalmayan Koç ise eşine kalp emojisiyle yorum yapmıştı.

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