İzmir'de vefat eden şair Süreyya Berfe son yolculuğuna uğurlandı

SÜREYYA BERFE KİMDİR?



Asıl adı Hikmet Süreyya Kanıpak olan usta edebiyatçı, Ali Özgentürk ile Asyalı dergisini çıkardı, 1976'da Can Yayınevi'nde çalıştı. Daha sonra reklam şirketlerinde metin yazarlığı yaptı.



İlk şiiri 1962'de Yön dergisinde okurla buluşan Berfe, daha sonra şiirlerini Süreyya Kanıpak imzasıyla 1965'e kadar Düzlem, Zeren, Yelken, Şiir Sanatı, Türk Dili, Somut gibi dergilerde; daha sonraki şiir ve yazılarını Papirüs, Yeni Dergi, Yazı, Forum, Oluşum, Soyut, Somut, Ant, Yeni Edebiyat, Yeni A, Birikim, Milliyet Sanat, Defter, Kitap-lık, Gösteri, Yeni Gazete ile Ulus dergi ve gazetelerinde yayımladı.



Şiirleri 18 dile çevrilen Süreyya Berfe, yazı hayatı boyunca birçok ödüle de değer görüldü.



Berfe; Meydan Larousse, Cumhuriyet Ansiklopedisi, Yirminci Yüzyıl Tarihi gibi ansiklopedik yayınların hazırlanmasına da katkı­da bulundu.