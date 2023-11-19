İzzet Antebi kimdir? İş insanı İzzet Antebi kaç yaşında, ne iş yapıyor?

İzzet Antebi, 1 Haziran 1977 tarihinde dünyaya geldi. Ünlü işadamı Moris Antebi'nin oğludur. Kariyerini ailesiyle birlikte yürüttüğü Üniteks isimli aile şirketinde ilerleten İzzet Antebi, şirketin yönetiminde söz sahibidir.



Giyim üzerine faaliyet gösteren firmanın İstanbul ve İzmir'de üretim tesisleri bulunmaktadır.



İzzet Antebi, bir dönem farklı lokasyonlarda hizmet veren Venge isimli restoranın da sahibidir.



İzzet Antebi 12 yıllık eşi Didem Sarı'dan Ekim 2021'de boşanmıştı. Çiftin evliliklerinden iki çocukları bulunuyor.