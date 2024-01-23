Jamie Dornan hastanelik oldu: Oradan sağ çıktığımız için şanslıyız

"Grinin Elli Tonu" serisiyle tanınan İrlandalı oyuncu Jamie Dornan, Portekiz'de tatil yaparken rahatsızlandı. Ünlü ismin zehirli tırtıllar nedeniyle hastanelik olduğu ortaya çıktı.

Jamie Dornan hastanelik oldu: Oradan sağ çıktığımız için şanslıyız

"Grinin Elli Tonu", "Belfast" ve "The Fall" gibi başarılı yapımlarla tanınan Jamie Dornan, sunucu Gordon Smart'ın da yer aldığı arkadaş grubuyla Portekiz’de tatildeyken hastalandığı ortaya çıktı.

TATİLDE RAHATSIZLANDILAR

İskoçya'da yayınlanan televizyon programı 'İyi, Kötü ve Beklenmedik'te konuşan Gordon Smart, kendisinin ve Jamie Dornan’ın zehirli tırtıllar nedeniyle hastanelik olduklarını açıkladı.

Jamie Dornan hastanelik oldu: Oradan sağ çıktığımız için şanslıyız - 1

"ŞANSLIYIZ"

İlk gün harika vakit geçirdiklerini, ertesi gün tuhaf hissetmeye başladıklarını ve uzuvlarının uyuştuğunu söyleyen Gordon Smart, karıncalanma da yaşadıklarını belirterek “Oradan canlı çıktığımız için çok şanslıyız" dedi.

Jamie Dornan hastanelik oldu: Oradan sağ çıktığımız için şanslıyız - 2

Kalp atış hızının yükselmesi sebebiyle kalp krizi geçirdiklerini düşündüğünü söyleyen Smart, doktorun bir hafta sonra Dornan ile kendisini aradığını ve semptomların zehirli tırtıllardan kaynaklanmış olabileceğini bildirdiğini ifade etti.

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...