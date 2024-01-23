Jamie Dornan hastanelik oldu: Oradan sağ çıktığımız için şanslıyız

"Grinin Elli Tonu", "Belfast" ve "The Fall" gibi başarılı yapımlarla tanınan Jamie Dornan, sunucu Gordon Smart'ın da yer aldığı arkadaş grubuyla Portekiz’de tatildeyken hastalandığı ortaya çıktı.



TATİLDE RAHATSIZLANDILAR

İskoçya'da yayınlanan televizyon programı 'İyi, Kötü ve Beklenmedik'te konuşan Gordon Smart, kendisinin ve Jamie Dornan’ın zehirli tırtıllar nedeniyle hastanelik olduklarını açıkladı.

