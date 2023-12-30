Jamie Dornan: Fotoğrafımın çekilmesinden nefret ediyorum

"SADECE KABULLENİN"

Ünlü oyuncu, "Fotoğrafımın çekilmesinden nefret ediyorum. On yılımı insanların fotoğrafımı çekmesi için para alarak geçirdim. Eğer kendinizi bunun 'neden' sorusuna kaptırırsanız, yandınız demektir. Sadece kabullenin. Her ne sebeple olursa olsun, fotoğrafınızı çekmek istiyorlar. Kabul edin, eğlenin, tadını çıkarın. Birçok açıdan nefret etmeme rağmen ben de öyle yaptım" dedi.