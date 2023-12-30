Jamie Dornan: Fotoğrafımın çekilmesinden nefret ediyorum

"Belfast", "Grinin Elli Tonu" ve "The Fall" gibi başarılı yapımlarla tanınan Jamie Dornan, birçok lüks markayla da reklam çekimleri yaparak günde yaklaşık 375 bin TL kazanmasıyla biliniyor.
Son olarak Radio Times'a röportaj veren Dornan, modellik yaptığı dönemde fotoğraflarının çekilmesinden son derece rahatsız olduğunu açıkladı.
"SADECE KABULLENİN"
Ünlü oyuncu, "Fotoğrafımın çekilmesinden nefret ediyorum. On yılımı insanların fotoğrafımı çekmesi için para alarak geçirdim. Eğer kendinizi bunun 'neden' sorusuna kaptırırsanız, yandınız demektir. Sadece kabullenin. Her ne sebeple olursa olsun, fotoğrafınızı çekmek istiyorlar. Kabul edin, eğlenin, tadını çıkarın. Birçok açıdan nefret etmeme rağmen ben de öyle yaptım" dedi.
"ROBERT YÜKSELİYORDU BİZ YERİMİZDE SAYIYORDUK"
Öte yandan Jamie Dornan, geçtiğimiz aylarda da arkadaşı Robert Pattinson'ı kariyerinin ilk yıllarından kıskandığı itiraf etmişti.
Dornan "Rob'u uzun yıllardır tanıyorum. İyi arkadaşımdır. Onu severim. Çok başarılı bir oyuncu. Kariyerini ilk yıllarında onu biraz kıskanmıştım. Hepimiz Londra'da arkadaştık ve Rob devamlı yükselişe geçiyordu, biz yerimizde sayıyorduk. Robert dünyadaki en tatlı insan olabilir" demişti.
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