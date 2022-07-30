Jamie Vardy'nin eşi Rebekah Vardy, Wayne Rooney'nin eşi Coleen Rooney'ye açtığı karalama davasını kaybetti

Yıldız futbolcu Jamie Vardy'nin eşi Rebekah Vardy, futbolcu Wayne Rooney'nin eşi Coleen Rooney'ye açtığı karalama ve iftira davasını kaybetti.

Jamie Vardy'nin eşi Rebekah Vardy, Wayne Rooney'nin eşi Coleen Rooney'ye açtığı karalama davasını kaybetti

Haberler 30.07.2022 - 16:04

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Jamie Vardy'nin eşi Rebekah Vardy, futbolcu Wayne Rooney'nin eşi Coleen Rooney'ye açtığı karalama ve iftira davası sonuçlandı. 

Davayı kazanan Coleen Rooney, lehine karar alınmasından memnun olduğunu belirtti.

Rooney "Benim istediğim bir dava değildi. Meselenin şu zor dönemde, başkalarına yardım için çok daha iyi bir şekilde harcanabilecek paranın harcandığı mahkemeye taşınmasını istemezdim' dedi.

Rebekah Vardy'yi mahrem bilgileri sızdırmakla suçlayan Coleen Rooney'nin iddialarını Rebekah reddetmiş iftirayla suçlamıştı.

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