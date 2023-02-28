Jansen Panettiere'in ölüm sebebi belli oldu

"SONSUZA KADAR KALBİMİZDE OLACAKSIN"

Jansen Panettiere'in ailesi konuyla ilgili "Karizması, sıcaklığı, başkalarına karşı şefkati ve yaratıcı ruhu, bizim ve karşılaştığı herkesin kalbinde sonsuza kadar yaşayacak. Bu akıl almaz kaybın üstesinden gelirken ailemize gösterilen sevgi ve desteği içtenlikle takdir ediyoruz ve bu yas döneminde mahremiyetimize saygı gösterilmesini istiyoruz. Seni çok seviyoruz Jansen ve sonsuza kadar kalbimizde olacaksın" ifadelerini kullandı.



Hayden Panettiere ile kardeşi Jansen Panettiere, 2004'te 'Tiger Cruise', 2005'te de 'Racing Stripes' adlı yapımlarda birlikte kamera karşısına geçmişti.