Aksiyon yıldızı Jason Statham Antalya'da

Jason Statham daha önce Antalya'ya İngiliz yönetmen Guy Ritchie imzalı Servet Operasyonu filminin çekimleri için gelmişti.

Kariyeri boyunca birbirinden başarılı pek çok yapımda rol alan yıldız, Arıcı: Ölüm Kovanı, Hızlı ve Öfkeli 10, Suikast, Parker, Cehennem Melekleri, Tetikçi ve Ölüm Yarışı gibi filmlerle tanınıyor. Oyuncu ile model Rosie Huntington-Whiteley'nin iki çocuğu var.