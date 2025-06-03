Aksiyon yıldızı Jason Statham Antalya'da

Taşıyıcı, Cehennem Melekleri ve Hızlı ve Öfkeli gibi yapımlarla tanınan Jason Statham Türkiye'ye geldi.

Aksiyon yıldızı Jason Statham Antalya'da

Aksiyon filmlerinin sevilen oyuncusu Antalya'da tatil yapıyor.

Yaz tatili için Antalya'yı tercih eden İngiliz aktör, kaldığı otelden paylaşımda bulundu.

Aksiyon yıldızı Jason Statham Antalya'da - 1

daha önce Antalya'ya İngiliz yönetmen Guy Ritchie imzalı Servet Operasyonu filminin çekimleri için gelmişti.

Kariyeri boyunca birbirinden başarılı pek çok yapımda rol alan yıldız, Arıcı: Ölüm Kovanı, Hızlı ve Öfkeli 10, Suikast, Parker, Cehennem Melekleri, Tetikçi ve Ölüm Yarışı gibi filmlerle tanınıyor. Oyuncu ile model Rosie Huntington-Whiteley'nin iki çocuğu var.

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